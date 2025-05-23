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        Gaziantep'te Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli atıldı

        Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olarak kurulan Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temel atma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:55
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        Gaziantep'te Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli atıldı
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        Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı olarak kurulan Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temel atma töreni yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Fıstıkçılar Kooperatifi arasında 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası, 1000 metrekarelik alan üzerinde 27 bağımsız bölümden oluşacak ve bina oturum alanı 1300 metrekare olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tümgeneral Halil Şen, Gazi şehrin güvenliği noktasında insan merkezli, çözüm odaklı, hukuka, insan haklarına ve etik ilkelere dayalı hizmet standartlarına ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

        Şen, inşa edilecek karakolun vatandaşların güvenliği noktasında güzel hizmetler sunmak adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başsavcı İsmail Karataş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Fıstıkçılar Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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