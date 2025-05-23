Gaziantep'te Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının temeli atıldı

Şen, inşa edilecek karakolun vatandaşların güvenliği noktasında güzel hizmetler sunmak adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tümgeneral Halil Şen, Gazi şehrin güvenliği noktasında insan merkezli, çözüm odaklı, hukuka, insan haklarına ve etik ilkelere dayalı hizmet standartlarına ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Fıstıkçılar Kooperatifi arasında 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan Büsem Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası, 1000 metrekarelik alan üzerinde 27 bağımsız bölümden oluşacak ve bina oturum alanı 1300 metrekare olacak.

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