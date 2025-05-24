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        Gaziantep'te "Medeniyet ve Hukuk" konferansı yapıldı

        Gaziantep'te "Medeniyet ve Hukuk" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:53
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        Gaziantep'te "Medeniyet ve Hukuk" konferansı yapıldı
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        Gaziantep'te "Medeniyet ve Hukuk" konferansı gerçekleştirildi.

        MÜSİAD Gaziantep Şube'den yapılan açıklamaya göre, medeniyetin gelişiminde hukukun rolü ile iki kavramın tarihsel süreçteki etkileşimi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılması amacıyla konferans düzenlendi.

        MÜSİAD Gaziantep Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenler, hukukçular ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

        Konferansta Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Bozdağ ve Dr. İbrahim Akan Özdemir yer aldı.

        Uzman akademisyenler, hukukun medeniyetin şekillenmesindeki etkisini ve toplumların tarihsel süreçte hukuki normlarla nasıl geliştiğini ele aldı.

        MÜSİAD Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Ertuğrul Mıhçıoğlu, hukukun medeniyet üzerindeki etkisi, tarihsel süreçte hukuk ve toplum ilişkisi gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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