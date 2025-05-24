Gaziantep'te "Medeniyet ve Hukuk" konferansı yapıldı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Ertuğrul Mıhçıoğlu, hukukun medeniyet üzerindeki etkisi, tarihsel süreçte hukuk ve toplum ilişkisi gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Uzman akademisyenler, hukukun medeniyetin şekillenmesindeki etkisini ve toplumların tarihsel süreçte hukuki normlarla nasıl geliştiğini ele aldı.

MÜSİAD Gaziantep Şube Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenler, hukukçular ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

MÜSİAD Gaziantep Şube'den yapılan açıklamaya göre, medeniyetin gelişiminde hukukun rolü ile iki kavramın tarihsel süreçteki etkileşimi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılması amacıyla konferans düzenlendi.

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