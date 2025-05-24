Gaziantep'te öğretmenin öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu iddiasına soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmenin, öğrencilerine uygunsuz soru sorduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şehitkamil Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki bir okulda öğretmenin öğrencilerine uygunsuz sorular yönelttiği ve öğrencilerin bundan rahatsız olduğuna yönelik iddiaların sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Olay 13 Mart 2025 tarihinde bir ders esnasında yaşanmış, gelen şikayetler üzerine öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüz tarafından iki eğitim müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.