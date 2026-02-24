Gaziantep'te 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçu başta olmak üzere 5 suçtan hakkında 26 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.