Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Sebze Hali" projesi ile ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor

        Gaziantep'te yapılacak "Sebze Hali" projesi, ürün kayıplarını en aza indirmeyi ve tedarik zincirini güçlendirerek gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Sebze Hali" projesi ile ürün kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor

        Gaziantep'te yapılacak "Sebze Hali" projesi, ürün kayıplarını en aza indirmeyi ve tedarik zincirini güçlendirerek gıda enflasyonunun düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Konut tarafından yapılacak "Sebze Hali" projesi toplamda 250 dükkandan oluşacak.

        Artan şehir nüfusu ve ticaret hacmi karşısında GATEM Sebze ve Meyve Toptancı Hali mevcut kapasitesiyle talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu doğrultuda modern, büyük ölçekli ve entegre bir sebze-meyve hali yapısına geçilmesi planlanıyor.

        Sebze halinde satış ve sergi koridorları ayrıştırılarak genişletildi. Bu düzenleme ile hem yaya hem de yük trafiğinin daha düzenli ilerlemesi hedefleniyor. İş yeri cepheleri aynı anda birden fazla tıra hizmet verecek şekilde geniş planlandı. Hal giriş kapısı ise toplu giriş ve çıkışlara uygun şekilde tasarlandı.

        Yeni proje ile ürünlerin indirme, yükleme ve sevkiyat süreçlerinde yaşanan zaman kayıplarının azaltılması, fiziki şartlardan kaynaklanan zayi oranlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Depolama ve sevkiyat altyapısının güçlendirilmesiyle ürünlerin daha kısa sürede pazara ulaşması planlanıyor.

        Projenin, tedarik zincirinin daha düzenli işlemesine katkı sunarak ürün kayıplarının en aza indirilmesine ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına destek olması öngörülüyor. Bu kapsamda sebze halinin, gıda fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacak önemli bir altyapı yatırımı olması hedefleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?

        Benzer Haberler

        GTO'nun Şubat ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı
        GTO'nun Şubat ayı meclis toplantısı genişletilmiş olarak yapıldı
        İslahiye'deki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı
        İslahiye'deki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı
        Kesinleşmiş 26 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 26 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep'te Anadolu seccadelerinin hikayesinin yer aldığı sergi ziyarete a...
        Gaziantep'te Anadolu seccadelerinin hikayesinin yer aldığı sergi ziyarete a...
        Ramazan ayında Kur'an kurslarına katılım arttı
        Ramazan ayında Kur'an kurslarına katılım arttı
        SANKO Okulları 'VEX IQ Robot Yarışması'nda iki birincilik kazandı
        SANKO Okulları 'VEX IQ Robot Yarışması'nda iki birincilik kazandı