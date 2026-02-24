İslahiye'deki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı.



İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2 milyon 81 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Bayraktepe Göleti ile 3 milyon 840 bin metreküp kapasiteli Güneş Göleti'nde doluluk oranının önemli ölçüde arttığını söyledi.



Her iki göletin yaklaşık 11 bin dekar tarım arazisini suladığını belirten Erdoğan, son 172 günde meteorolojik verilere göre metrekareye 825 milimetre yağış düştüğünü ifade etti.



Kar yağışının ardından etkili olan yağmurların göletlere ciddi katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, geçen yıl yüzde 1 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını kaydetti.



Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin endişe yaşadığını aktaran Erdoğan, "Geçen yıl yaşanan kuraklığı büyük oranda atlattık diye düşünüyoruz." dedi.

