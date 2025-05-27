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        Gaziantep'te eksik gramajlı ekmek satan fırına bir günlük kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde eksik gramajlı ekmek satan fırına kapatma cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:03
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        Gaziantep'te eksik gramajlı ekmek satan fırına bir günlük kapatma cezası
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde eksik gramajlı ekmek satan fırına kapatma cezası verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve adil hizmet almasını sağlamak amacıyla düzenli olarak denetimlerini devam ettiği ve ilçedeki ekmek üretimi yapan fırınların mercek altına alındığı belirtildi.

        Yapılan kontrollerde, belirlenen yasal gramajın altında ekmek ürettiği ve satışa sunduğu belirlenen bir fırın 1 gün süreyle kapatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşımızın sofrasına giren her lokma bizim için önemlidir. Ekmek gibi temel bir gıda maddesinde yapılan bu tür hileleri asla kabul edemeyiz. Eksik gramaj, doğrudan vatandaşın cebinden çalmaktır. Bu konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdürecek, kurallara uymayan işletmelere gereken cezaları uygulayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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