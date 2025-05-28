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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletme ve okul kantinine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir market şubesi ve bir okul kantinin 3 gün kapatılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:51
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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletme ve okul kantinine kapatma cezası
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir market şubesi ve bir okul kantinin 3 gün kapatılmasına karar verildi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür ihlallere kesinlikle göz yummayacaklarını belirtti.

        Özellikle çocukların eğitim ortamlarında sağlıksız ve tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Hem zincir marketlerde hem de okul kantinlerinde yapılan bu denetimler periyodik olarak devam edecek. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kapsamda bir zincir market şubesi ve bir okul kantini 3 gün süreyle kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin özellikle okul kantinleri, marketler, fırınlar ve gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştıracağını belirterek, "Şahinbey Belediyesi yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda Alo 153 Zabıta Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilecekler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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