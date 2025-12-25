Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'nin devre arası hazırlık kampı programı açıklandı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 21:35
        Gaziantep FK'nin devre arası hazırlık kampı programı açıklandı
        Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

        Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

        Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

