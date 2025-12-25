Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Gaziantep'in Kurtuluş Günü" programına katıldı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirterek, bunun için güçlü olmak gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Gaziantep'in Kurtuluş Günü" programına katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk milletinin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduğunu belirterek, bunun için güçlü olmak gerektiğini söyledi.

        Bakan Bak, Gaziantep'in Kurtuluş Günü dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun destansı bir mücadele olduğunu aktaran Bak, şu ifadelere yer verdi:

        "Bu ülkenin çocuklarına destansı mücadeleyi anlatmak gerekiyor. Destansı kahramanları, gençlerimizin bilmesi gerekiyor. Bizim tarihimiz hep destanlarla dolu, tarihimizle gurur duymalıyız. Buradaki direniş Kurtuluş Savaşı'nın fişeğini yakmış, bir milletin ne kadar güçlü olduğunu göstermiş. Bir şehrin nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu göstermiş. Aynı şeyi günümüzde de Gazze'de yaşıyoruz. Gazze'nin direnişini tüm dünya gördü. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya bunu anlattık. Türk milleti her zaman mazlumun yanındadır, zalimin karşısındadır. Bunu yapmak için güçlü olmak gerekiyor. Bugün savunma sanayisindeki yatırımlar, kendi İHA ve SİHA'sını yapan dünyada 3-4 ülkeden biri olan bir Türkiye var. Kendi gemisini, uçağını, füzesini ve bütün yatırımlarını yapan savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye var."

        Bakan Bak, Gaziantep'in kavuştuğu yatırımlarla spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise Türkiye üzerine senaryo yazanların 100 yıl önce büyük bir hüsrana uğradığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu hüsranın kahramanları milli mücadele kahramanlarıdır. Türkiye gerek bulunduğu konum itibariyle gerekse 3 kıta 7 iklime asırlardır sürmüş olduğu egemenlik, adalet sebebiyle her zaman birilerinin hedefi olmuştur. Türkiye bu anlamda 100 yıl geçse de birilerinin planı olmuştur ama unuttukları bir şey var ve onu hatırlatan güçlü bir millet güçlü bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti asla ama asla Türkiye üzerine oynanan oyunları karşılıksız bırakmamıştır. Türkiye üzerinde oyun oynanacak bir ülke değildir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi vatanımızı, bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı kıyamete kadar koruyacağız."

        Törende, Gaziantep'e değer katanlara plaket verildi.

        Programa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan b...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan b...
        Bakan Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur
        Bakan Bak: Dijital bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç spordur
        Gaziantep protokolünden Regaib Kandili mesajı
        Gaziantep protokolünden Regaib Kandili mesajı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziantep'te konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziantep'te konuştu:
        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak: "Çocuklarımız ve gençlerimiz abur cuburdan uzak...
        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak: "Çocuklarımız ve gençlerimiz abur cuburdan uzak...
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergi açıl...
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergi açıl...