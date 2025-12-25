Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziantep'te konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere çağrıda bulunarak, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere çağrıda bulunarak, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim." dedi.

        Gaziantep'te bu yıl Ahmet Mukdat Ziylan anısına düzenlenen 4. Gazi Oyunları ile Kamil Ocak Spor Salonu açılışına katılan Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olacağını ve spora yönelik yatırımların artarak süreceğini söyledi.

        Kamil Ocak Spor Salonu'nun basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapacağını belirten Bak, "Bu tesis çok kısa sürede tamamlandı ve harika bir atmosfere sahip. Böyle bir büyüğümüzün isminin yaşatılması çok kıymetli. 4. Gazi Oyunları’nın düzenlenmesine destek veren Ziylan ailesine ve Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında önemli dereceler elde ettiğini anımsatan Bak, şunları kaydetti:

        "2025 yılında A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak gümüş madalya kazandı. Voleybol Kadın Milli Takımı'mız dünya ikincisi oldu. Tekvando Kadın Milli Takımı'mız dünya şampiyonluğuna ulaştı. Halterde Furkan Özbek dünya şampiyonu oldu. Pek çok branşta sporcularımız ülkemize madalyalar kazandırdı."

        - Obezite uyarısı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bütün gençlere söylüyoruz, bu abur cuburdan uzak duralım, spor yapalım, hareketli olalım ve derslerimize iyi çalışalım. Hep beraber büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte büyük Türkiye için çalışmaya devam edelim. Gençler, siz bizim geleceğimizsiniz, Türkiye Yüzyılı'nın işaretisiniz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Gaziantep'in spor alanında da gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'i, eğitim, spor ve bilim şehri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ziylan Grup adına konuşan eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de çocukların spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilmesinin önemine vurgu yaptı.

        Konuşmaların ardından Kamil Ocak Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi, 4. Gazi Oyunları için de açılış meşalesi yakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak: "Çocuklarımız ve gençlerimiz abur cuburdan uzak...
        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak: "Çocuklarımız ve gençlerimiz abur cuburdan uzak...
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergi açıl...
        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kapsamında sergi açıl...
        Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü Töreni gerçekleştirildi
        Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü Töreni gerçekleştirildi
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Aselsan Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası İçin Ortaklık İmza Töreni Gerçekl...
        Aselsan Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası İçin Ortaklık İmza Töreni Gerçekl...
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda 25 Aralık Coşkusu
        Gaziantep Kolej Vakfı'nda 25 Aralık Coşkusu