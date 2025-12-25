Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
R.A.(55) idaresindeki 35 TSC 04 plakalı otomobil, Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan K.A. (51), H.T. (32) ve İ.T. (40) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.