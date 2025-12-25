Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Gaziantep Şubesi açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sektördeki paydaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, bölgeden çıkan ve hedefi ulusal, ilerleyen süreçte ise uluslararası olan bir federasyonun çok daha etkili olacağını söyledi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, DAİMFED'in seçici ve planlı bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirterek, federasyonun kararlı ve istikrarlı çalışmalarıyla güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Gaziantep'in üretimi, sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ise iki bölge arasındaki iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, DAİMFED'in Gaziantep'te faaliyet göstermesinin Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu arasındaki iş birliği köprülerini güçlendirdiğini dile getirdi.