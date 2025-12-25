Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Gaziantep Şubesi açıldı

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:29
        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Gaziantep Şubesi açıldı
        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.

        Kentte bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sektördeki paydaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, bölgeden çıkan ve hedefi ulusal, ilerleyen süreçte ise uluslararası olan bir federasyonun çok daha etkili olacağını söyledi.

        Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, DAİMFED'in seçici ve planlı bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirterek, federasyonun kararlı ve istikrarlı çalışmalarıyla güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

        DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Gaziantep'in üretimi, sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ise iki bölge arasındaki iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, DAİMFED'in Gaziantep'te faaliyet göstermesinin Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu arasındaki iş birliği köprülerini güçlendirdiğini dile getirdi.

        DAİMFED Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara da nitelikli ve yaşanabilir yapılar üretmek, sektörde etik ve sürdürülebilir anlayışı hakim kılmak için sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

        Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, federasyon ve şube yöneticileri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

