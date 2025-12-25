Gaziantep'te mobil dijital röntgen cihazı kullanılmaya başlandı

Gaziantep'te, Sağlık Bakanlığınca 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne verilen yerli ve milli mobil dijital röntgen cihazı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerli tıbbi cihaz üretilmesi ve hastaneler tarafından kullanılmasıyla sağlık alanında dışa bağımlılığın azaltılarak sağlık altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yerli ve milli sağlık teknolojilerinin sağlık tesislerinde kullanılmasının önemli olduğunu belirtti. taşıyor.

Yerli imkanlarla geliştirilen tıbbi cihazların sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını dile getiren Şahin, ülkenin sağlık sisteminin güçlenmesine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Röntgen cihazında, hasta görüntülerinin dijital kayıt ve görüntüleme sistemine kablolu ya da kablosuz bir şekilde aktarabilmesi, batarya altyapısıyla tek şarjla yaklaşık 45 hastaya kadar çekim yapılabilmesi, motorlu hareket kabiliyeti, sensör destekli güvenlik sistemi ve frenleme özellikleri bulunuyor.