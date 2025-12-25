"Panorama 25 Aralık Müzesi"nde Antep savunmasının izleri gelecek nesillere aktarılıyor

FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Antep savunmasının izlerinin görsel tasarımlar, belgeler ve dönemin eşyalarıyla gelecek nesillere aktarıldığı "Panorama 25 Aralık Müzesi", 5 yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Aralık 2020'de resmi açılışı yapılan müze, zengin ve özgün içeriğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihçiler, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yetkililerinin oluşturduğu Araştırma Komisyonu tarafından geliştirilerek tasarlanan müzeyle, Antep savunmasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Seferpaşa Mahallesi'nde inşa edilen müze, Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemi yansıtan yağlı boya çalışmalarının yer aldığı 4 alandan oluşuyor.

Müzede, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alıyor.

Bu yıl Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla müzede, Şahinbey'in yaptığı askeri faaliyetleri gösteren salonun sürekli kalacak şekilde açılışı yapılacak.

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, Gaziantep'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında kentteki okullarda konferanslar verdiklerini anlattı. Panorama 25 Aralık Müzesi'nin bütün Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın müzesi olarak değerlendirilebileceğini anlatan Severoğlu, "Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Şu anda 1,5 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaştık." dedi. - "Duyarlı Fransızların Gaziantep halkından özür dileyeceği günleri bekliyoruz" Severoğlu, bu müzenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bir asır önce hastane binası Antep'te bombardımanla yıkılırken bugün Gazze'de benzer bir olayı görebiliriz. Bir asır önce Gaziantep'te Fransızların attığı, insanlık dışı, savaş suçu sayılan silah ve bombardımanları bugün dünyanın başka yerlerinde görebiliyoruz. Ukrayna'da görebiliyoruz. O çerçevede bu müzenin vereceği dersler bütün toplum ve dünya için gerekiyor. Biz bu müzede aynı zamanda barış mesajları veriyoruz. Burası bir savaş ve nefret müzesi değil, biz Fransızlara yönelik nefret tohumları ekerek bir çalışma yapmadık. Bütün kötülüklerine rağmen oradan gelecek duyarlı Fransızların Gaziantep halkından özür dileyeceği günleri bekliyoruz. Kestikleri ağaçların yerine bir orman yapması konusunda bir taleple geleceği günleri bekliyoruz. Gaziantep kurtuluş bayramımız kutlu olsun."

Müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı boyunca yanından hiç ayırmadığı sancağın da sergilendiğini dile getiren Severoğlu, "Müzede, bir de panorama var. Bu panorama dünyada eşi benzeri olmayan bir panorama. Kumaşı 122 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindedir. 18 metre derinliğinde maket alanı bulunuyor. Genelde dünyada bütün panoramada insanlar bir setin arkasından bakar. Buraya gelen ziyaretçiler panoramada olayın içerisinde yer alıyor. Bu panorama 26 aylık bir süreci anlatıyor. Araplar köyündeki baskınlarla başlayan süreç, Gaziantep'in kurtuluşu ile devam ediyor." ifadelerini kullandı. Severoğlu, herkesi müzeyi görmeye davet etti. - "Burada her şey çok güzel ve eksiksiz anlatılmış" Ziyaretçilerden Hülya Evyapan ise müzeyi duygusal anlamda çok güzel bulduğunu anlatarak, "Antepli olarak müzeyi çocukluğumdan beri biliyorum. Ailemde de şehit ve gaziler var. Burada her şey çok güzel ve eksiksiz anlatılmış. Bizden sonraki nesillere inşallah atalarımızın nasıl vatanı kurtardıklarını ve nasıl bugünlere geldiğimizi bilincini bilerek, görerek anlatırız." dedi.