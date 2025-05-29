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        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:57
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        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, Şehitkamil ilçesinde Y.Y'ye ait iş yerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

        Söz konusu iş yerinde yapılan aramada 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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