Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Ekipler, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, Şehitkamil ilçesinde Y.Y'ye ait iş yerinde kaçak malzemelerinin bulunduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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