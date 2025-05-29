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        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yasa dışı çakar kullanımı ve alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 149 bin 606 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:05
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        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza
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        –Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yasa dışı çakar kullanımı ve alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 149 bin 606 lira idari para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde durdurdukları otomobilde yaptıkları kontrollerde, sürücünün hem alkollü olduğunu hem de mevzuata aykırı şekilde çakar kullandığını tespit etti.

        Sürücüye toplam 149 bin 606 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 210 gün süreyle el konuldu.

        Araç ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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