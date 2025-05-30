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        Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:21
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        Gaziantep'te 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.

        Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Asiye B, evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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