Gaziantep'te kızını boğarak öldürdüğü öne sürülen anne tutuklandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi olan kızını boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi olan kızını boğarak öldürdüğü ileri sürülen anne tutuklandı.
Hürriyet Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Asiye B'nin, dün evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde kızını aile içi kavga sonrası boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne Tülay S. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Asiye B., dün evinde hareketsiz bulunmuş, ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.
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