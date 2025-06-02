Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip zeytinyağına "4. Uluslararası Sofralık Zeytin ve Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması"nda ödül

        Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sofralık Zeytin ve Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki 3 firma ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nizip zeytinyağına "4. Uluslararası Sofralık Zeytin ve Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması"nda ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOOC) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Sofralık Zeytin ve Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması kapsamında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki 3 firma ödüle layık görüldü.

        Nizip Ticaret Odası'ndan (NTO) yapılan açıklamaya göre, 17 ülkeden 419 ürünün değerlendirildiği organizasyonda ilçedeki 3 firmaya 4 ödül verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Zeytinyağı'nın uluslararası platformlarda üst düzey ödüllerle tescillenmesinin, odanın yürüttüğü coğrafi işaretleme sürecinin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

        Nizip Zeytinyağı'nın uluslararası arenada bu denli üst düzey ödüllerle taçlandırılmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Özyurt, "Yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası platformlara uzanan bu başarıyı daha da ileri taşımak adına marka bilinirliği, ihracat ve kalite standardizasyonuna yönelik projelere hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

        NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ise zeytin ve zeytinyağı üreticisi olarak yer aldığı yarışmada üst düzey kalite ödülü almanın haklı gururunu yaşadığını belirtti

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi

        Benzer Haberler

        Nizip'te Bahar Satranç Turnuvası
        Nizip'te Bahar Satranç Turnuvası
        Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri düzenlendi
        Gaziantep'te Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmeleri düzenlendi
        Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş Kurban Bayramı tatilini har...
        Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş Kurban Bayramı tatilini har...
        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı
        Gaziantep'te baklavacıların bayram telaşı
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı (2)