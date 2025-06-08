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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bulundu

        Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cesedi, Fırat Nehri'nde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:04
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bulundu
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cesedi, Fırat Nehri'nde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Elif Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, suda ceset görünce jandarmaya bilgi verdi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma bot timi, cesedi sudan çıkardı.

        Yapılan incelemede, cesedin Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'e ait olduğu belirlendi.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aramaların 15. gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde ceset, baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, ön otopsi için Araban Devlet Hastanesi morguna daha sonra ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kaybolan otizmli oğulları Onurcan Özdemir için birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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