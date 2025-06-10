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        Gaziantep'teki İslahiye Ovası modern sulama sistemlerine kavuşacak

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Orta Ceyhan Menzelet Projesi kapsamında, Gaziantep'teki İslahiye Ovası sulama kanallarıyla buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:56
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        Gaziantep'teki İslahiye Ovası modern sulama sistemlerine kavuşacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Orta Ceyhan Menzelet Projesi kapsamında, Gaziantep'teki İslahiye Ovası sulama kanallarıyla buluşacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarım arazilerinin suyla buluşmasını sağlamak için Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım çalışmaları devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

        Yıl sonuna kadar 50 bin dekar tarım arazisini sulamaya açmayı hedeflediklerini belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Proje tamamlandığında 87 bin 830 dekarlık sulama sahasının 81 bin 540 dekarlık bölümünün cazibeli olarak sulanacağını, sadece 6 bin 290 dekarlık bölümünün pompajla sulanacağını ve böylelikle enerji girdisinden kaynaklı giderlerin azalmasıyla birlikte çiftçilerimize zirai gelir artışı konusunda önemli ölçüde fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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