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        Gaziantep FK'yi yabancı oyuncuları "sırtladı"

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'e transfer şampiyonu olarak başlayan Gaziantep FK'de sezon boyunca yabancı futbolcuların istatistikleri öne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:16
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        Gaziantep FK'yi yabancı oyuncuları "sırtladı"
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        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'e transfer şampiyonu olarak başlayan Gaziantep FK'de sezon boyunca yabancı futbolcuların istatistikleri öne çıktı.

        Süper Lig'in 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu alan" takım olan Gaziantep FK, topladığı 45 puanla sezonu 14. sırada tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekibin sezon boyunca performansı incelendiğinde de "en"lerin yabancı oyunculardan çıkması dikkati çekti.

        - En çok süre alan Sorescu

        2023-2024 sezonunda Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, gösterdiği başarılı performans sonrası 2024-2025 sezonu başında 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlandı.

        Tamamlanan sezonda 16. haftada sakatlığı nedeniyle Corendon Alanyaspor ve 18. haftada kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Sorescu, diğer tüm lig karşılaşmalarında 2762 dakika formayı terletti.

        Böylelikle takımın en çok süre alan oyuncusu haline gelen Rumen futbolcu, bu maçlarda 5 golle takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri oldu.

        - En çok maça çıkan Maxim ve Sorescu

        Gaziantep ekibinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kadrosuna kattığı Maxim, 6 sezonda oynadığı futbol ile 3 kulvarda kulüp tarihine geçti.

        2024-2025 sezonunun başında takımın kaptanlığına getirilen Maxim, 2635 dakika süre aldı ve çıktığı 34 karşılaşma ile sezonun "en çok maça çıkan" oyuncu ünvanını Sorescu ile paylaştı.

        Rumen futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ile takımına katkı verdi.

        - En çok gol Okereke'den

        İtalya Serie B takımlarından US Cremonese'den kiralanan David Okereke ise 2078 dakika sahada kalarak istikrarlı bir sezon geçirdi.

        Ligde 29 maçta görev alan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Okereke'nin gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Fenerbahçe ve Başakşehir karşısında mağlubiyet yaşadı, diğer gol sevinci yaşadığı maçlarda ise takımına puan veya puanlar kazandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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