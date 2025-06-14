Gaziantep FK'yi yabancı oyuncuları "sırtladı"

ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'e transfer şampiyonu olarak başlayan Gaziantep FK'de sezon boyunca yabancı futbolcuların istatistikleri öne çıktı.

Süper Lig'in 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu alan" takım olan Gaziantep FK, topladığı 45 puanla sezonu 14. sırada tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sezon boyunca performansı incelendiğinde de "en"lerin yabancı oyunculardan çıkması dikkati çekti.

- En çok süre alan Sorescu

2023-2024 sezonunda Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, gösterdiği başarılı performans sonrası 2024-2025 sezonu başında 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlandı.

Tamamlanan sezonda 16. haftada sakatlığı nedeniyle Corendon Alanyaspor ve 18. haftada kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran Sorescu, diğer tüm lig karşılaşmalarında 2762 dakika formayı terletti.

Böylelikle takımın en çok süre alan oyuncusu haline gelen Rumen futbolcu, bu maçlarda 5 golle takımının gol yollarındaki etkili isimlerinden biri oldu.