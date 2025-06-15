Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen ve ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 50156. sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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