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        Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:25
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        Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 50156. sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ve ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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