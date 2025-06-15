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        Gaziantep'te uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:59
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        Gaziantep'te uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

        Karagöz Yaylası yolunda Levent İ. idaresindeki 80 AP 661 plakalı pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken uçuruma devrildi.

        Yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alanda ulaşılan araçtaki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ile Ayşe I'nın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen 6 yaşındaki Levent Poyraz İ. ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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