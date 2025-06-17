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        İslahiye'de "Bazlama Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yağızlar İlkokulu'nda düzenlenen "Bazlama Şenliği" öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:35
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        İslahiye'de "Bazlama Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yağızlar İlkokulu'nda düzenlenen "Bazlama Şenliği" öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri Ahmet Karabulut ve Muhammet Polat'ın da katıldığı etkinlikte, öğrenciler bazlama ikramlarının yanı sıra pamuk şekerler ve palyaço gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

        Velilerin iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler hem geleneksel lezzetlerle tanıştı hem de sosyal etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, velilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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