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        Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:41 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:41
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        Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2022'de kadroya dahil olan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek. Oyuncumuz Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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