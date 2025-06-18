Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı

Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timlerince, Fırat Nehri üzerinde bir kişinin avlandığı belirlendi.

Nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan ve 800 metre ağ ile suçüstü B.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

Av esnasında kullandığı malzemelere ise el konulduğu bildirildi.