        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı

        Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'e kiralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:50 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:50
        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı
        Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'e kiralandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Enver Kulasin'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda SMS Grup Sarıyer ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Enver Kulasin'e SMS Grup Sarıyer'de gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

