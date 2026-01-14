Gaziantep FK, Enver Kulasin'i Sarıyer'e kiraladı

Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcusu Enver Kulasin'i, Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'e kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Enver Kulasin'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda SMS Grup Sarıyer ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, "Enver Kulasin'e SMS Grup Sarıyer'de gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

