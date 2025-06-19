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        Gaziantep'te merkezli çete operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 3 ildeki çete operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:30
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        Gaziantep'te merkezli çete operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep merkezli 3 ildeki çete operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bazı işveren ve kamu görevlilerinin Mesleki Eğitim Merkezi'nde çırak ve kalfa olmayanları sisteme dahil ederek usulsüz para kazandığı iddiasına ilişkin operasyon düzenledi.

        Ekipler, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da, "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 zanlı ise salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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