Gaziantep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Dün ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan baba Suriye uyruklu A.B. (64), İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu 15 yaşındaki D.B'nin eve gelmediğini ve kayıp olduğunu bildirdi.
Ekipler, D.B'nin Tahtaköprü Barajı'nda yüzerken bir anda çırpınmaya başlayarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli aramalarında, çocuğun cesedi su yüzeyinde bulundu.
Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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