Gaziantep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Dün ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan baba Suriye uyruklu A.B. (64), İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu 15 yaşındaki D.B'nin eve gelmediğini ve kayıp olduğunu bildirdi.

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