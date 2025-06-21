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        Gaziantep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:18
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        Gaziantep'te barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Dün ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan baba Suriye uyruklu A.B. (64), İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu 15 yaşındaki D.B'nin eve gelmediğini ve kayıp olduğunu bildirdi.

        Ekipler, D.B'nin Tahtaköprü Barajı'nda yüzerken bir anda çırpınmaya başlayarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin dron destekli aramalarında, çocuğun cesedi su yüzeyinde bulundu.

        Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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