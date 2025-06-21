Gaziantep'te traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
R.K. (17) idaresindeki 10 ALH 541 plakalı traktör, Esenler Mahallesi yolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü kurtardı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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