Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahla yaralanması araç kamerasında

Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.

İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.