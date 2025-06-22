Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahla yaralanması araç kamerasında
Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahlı saldırıya uğraması, araç kamerasıyla kaydedildi.
Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahlı saldırıya uğraması, araç kamerasıyla kaydedildi.
İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Keyf, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.