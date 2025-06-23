Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kargo paketinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışma kapsamında şüphelilerin silahları kargoyla göndereceği bilgisini alan polis ekipleri, kent merkezindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor.

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