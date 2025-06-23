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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kargo paketinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:03
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te kargo paketinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Yapılan istihbari çalışma kapsamında şüphelilerin silahları kargoyla göndereceği bilgisini alan polis ekipleri, kent merkezindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi.

        Kargo paketinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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