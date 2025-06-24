Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Kelebek'in arkasında yer alan ve kazada yaralanan Bilal Dönmez (18) ise kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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