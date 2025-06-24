Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ferhat Kelebek (22) idaresindeki 27 BAP 137 plakalı motosiklet, Fevzipasa-Türkbahçe mahalleleri arasındaki kara yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ferhat Kelebek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kelebek'in arkasında yer alan ve kazada yaralanan Bilal Dönmez (18) ise kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.