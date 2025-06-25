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        Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bir yavru ceylan, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:37
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        Gaziantep'te yavru ceylan görüntülendi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde bir yavru ceylan, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Amanos Dağları eteklerinde bulunan Kırsal Tandır Mahallesi yakınlarında gezintiye çıkan Hasan Şenocak, yavru ceylanla karşılaştı.

        Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan yavru ceylan, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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