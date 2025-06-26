Gaziantep'te uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, jandarma ve polisin 24-25 Haziran'da operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 806 gram sentetik uyuşturucu ile 363 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.
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