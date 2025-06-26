GAÜN Nurdağı MYO'da mezuniyet töreni

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas de kürsüde öğrencileri tebrik etti. ​​​​​​​

Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen töreninin açılışında konuşan Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Pehlivan, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

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