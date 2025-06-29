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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:20 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:20
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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

        Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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