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        Nizip Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

        Gaziantep'in Nizip ilçesine inşaatı tamamlanan 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:48 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:48
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        Nizip Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesine inşaatı tamamlanan 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern yapısı ve güçlü teknik donanımı ile dikkati çeken 400 yataklı hastane 125 poliklinik odası, 75 yoğun bakım yatağı, 22 diyaliz ünitesi, 11 modern doğum odası ve 13 tam donanımlı ameliyathane bulunuyor.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Sağlık Bakanlığı olarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmanın ve bu hizmetlerin kalitesini artırmanın temel hedefi olduğunu belirterek, şunları aktardı:

        "Nizip Devlet Hastanemiz, çağdaş mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve donanımlı kadrosuyla bölge halkımıza uzun yıllar boyunca güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunacaktır. Halkımızın en iyi sağlık hizmetine, en iyi şartlarda ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu büyük projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza, fedakarca görev yapan teknik ve idari ekiplere, sürece destek veren tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Ortak emek ve kararlılıkla hayata geçirilen bu önemli sağlık yatırımıyla, bölge halkımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık hizmetine erişimi çok daha güçlü hale gelecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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