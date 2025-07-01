Gaziantep'te sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin sosyal medyada silahla ateş ederken video paylaşan R.T'ye ait 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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