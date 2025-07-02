Gaziantep'in 2025 yatırım projeleri paylaşıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2025'ın yatırım projeleri ve kentin 6 aylık güvenlik verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Valilik Atatürk Salonu'ndaki basın toplantısında, Vali Çeber, Vali Yardımcısı İlker Eker, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'in katılımıyla yılın ilk yarısındaki güvenlik verileri ve bu yıl kente yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Çeber, ilk olarak terörle mücadele, asayiş, organize suçlarla mücadele, uyuşturucu, siber güvenlik ve göç yönetimi ana başlıkları altında yapılan operasyonlar ve çalışmalarla ilgili detayları paylaştı.

Kentin bu yılki yatırım programına giren 95 projenin olduğunu dile getiren Çeber, "Bu projelerin toplam yatırım miktarı 85 milyar lira, bunlardan 27'si kültür, 21 projemiz eğitim, 9 projemiz ulaştırma, 7 projemiz imalat, 5 projemiz sağlık ve kalan projelerimiz diğer kamu hizmetlerine ait projelerden oluşuyor." dedi.