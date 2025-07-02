Gaziantep'te haziran ayında 706 milyon 736 bin dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası'ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre kentte haziran ayında 706 milyon 736 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, haziran ayında gerçekleşen ihracın geçen yılın haziran ayına göre yüzde 8,9 oranında artışla 706 milyon 736 bin dolar arttığını ifade etti.

Aynı zamanda ocak ve haziran döneminde ise kentin ihracatının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 4 milyar 851 milyon 455 bin dolara ulaştığını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Enflasyonu kontrol edelim derken üretim tarafı da her yönüyle kıskaca girmeden öncelikli konuları aşmak zorundayız. Girdi maliyetleri ve kaynak sorunu daralan dış pazarla birlikte zorlanmanın ötesine geçti. Bu darboğazda ayakta kalmak ve düzlüğe çıkmak için finansman maliyetlerinin düşmesi ve destek mekanizmalarının etkin bir şekilde kaynak sağlaması gerekiyor."