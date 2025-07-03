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        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:01
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        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi yaralandı.

        Gazikent Mahallesi Eylül Apartmanındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangında yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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