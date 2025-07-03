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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:27
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        Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kırsal Yukarı Olucak Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 helikopter, dron, 8 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 3 orman aracı, 4 iş makinesi, 2 traktör, 4 jandarma asayiş timi ve 30 güvenlik korucusu ile müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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