Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

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