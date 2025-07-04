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        Gaziantep'te tüfeğin kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde fotoğraf çektirdiği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:07
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        Gaziantep'te tüfeğin kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde fotoğraf çektirdiği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

        Barak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde arkadaşının evinde silahla fotoğraf çektiren O.C (14), silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.C, müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi, Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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