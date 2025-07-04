Gaziantep'te tüfeğin kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü

Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.C, müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

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