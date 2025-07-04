Gaziantep'te tüfeğin kazara ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde fotoğraf çektirdiği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde fotoğraf çektirdiği silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.
Barak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde arkadaşının evinde silahla fotoğraf çektiren O.C (14), silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.C, müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, Adli Tip Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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