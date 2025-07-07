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        Gaziantep'te kaçak krom ocağı açan 3 kişi yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:46
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        Gaziantep'te kaçak krom ocağı açan 3 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimler kapsamında kırsal bir bölgede ocak tespit edildi.

        Çalışma kapsamında, izinsiz olarak devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkarttıkları belirlenen A.D, M.F. ile F.D. suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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