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        Gaziantep'te 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı

        Gaziantep'te 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:25
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        Gaziantep'te 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı
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        Gaziantep'te 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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