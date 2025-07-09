Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

A.F.R.R. ise sınır dışı işlemleri için Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.F.R.R, E.M.H.A. ve O.A. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

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