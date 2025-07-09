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        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:26
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        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.F.R.R, E.M.H.A. ve O.A. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M.H.A. ve O.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        A.F.R.R. ise sınır dışı işlemleri için Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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